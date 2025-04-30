Мотобатальон Свердловской полиции пополнился партией новых мотоциклов

Полиция Свердловской области получила шесть новых мотоциклов, оборудованных для несения службы. Торжественная церемония передачи ключей прошла на территории резиденции губернатора 30 апреля.

Как сообщили Накануне.RU в региональном главке МВД, уплотнение трафика на дорогах стало одной из основных причин приобретения за счет бюджета для нужд полиции мощных и современных мотоциклов, которые хорошо зарекомендовали себя ранее. Шесть новых мотоциклов, специально переоборудованых для несения службы, имеют мощные форсированные двигатели и другие ценные для работы функции. Это позволит повысить мобильность полицейских и гаишников.

Как отметил представитель регионального главка МВД Валерий Горелых, только за 2024 год "байкеры в погонах" предотвратили 640 нарушений ПДД, поймали восемь пьяных водителей. Задержали 145 лихачей без водительских прав, 10 водителей в состоянии "под мухой", 46 машин без номеров. На штрафстоянки эвакуировали 84 машины.

"Байки с символикой МВД также могут быть задействованы в обеспечении безопасности на массовых и спортивных мероприятиях, в том числе при сопровождении кортежей представительных иностранных делегаций в период проведения Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", - рассказал Горелых.

В церемонии передачи ключей приняли участие личный состав спецбата госавтоинспекции, а также заместитель губернатора Азат Салихов, заместитель начальника ГУ МВД области Александр Воронежский, врио начальника Управления ГИБДД Дмитрий Кузнецов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.

Александр Воронежский поблагодарил правительство за выделенные средства на технику и заверил, что личный состав не подведёт. Церемония завершилась эффектным выездом силовиков на места патрулирования.



