Родители не поддержали введение уроков семьеведения

Российские родители не поддерживают предложение сделать обязательным уроком в 5-9 классах урок семьеведения. Такие результаты опроса получил центр SuperJob.

Недавно такое предложение сделала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, которая написала пособие по этому курсу. По ее мнению, нужно внеурочный курс "Семьеведение" сделать обязательным для всех школьников страны и включить его в федеральную образовательную программу.

Родители с этим не согласны. Только 34% поддержали идею, против - 40%. В большей степени поддерживают женщины. 39% из них - за, 31% - против. Среди мужчин только 30% - за, а 48% - против.

Никаких заметных отличий между родителями учеников и всеми опрошенными нет. Возраст тоже почти не влияет. Хотя обращает на себя внимание, что чем старше опрошенные, тем чаще они против таких уроков, что несколько неожиданно. До 35 лет - 37% против, старше 45 лет - 45% против.

Интересно, что введение оценок за поведение в школах, напротив, мужчины одобряют гораздо чаще женщин: 68% против 50%.