30 Апреля 2025
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Экономика Оренбургская область
Фото: orenburg-gov.ru

Промышленный потенциал Оренбуржья представлен на выставке «Иннопром. Центральная Азия»

С 28 по 30 апреля в Ташкенте проходит V Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия – 2025» — крупнейшее событие в области торгово-промышленного сотрудничества, ежегодно собирающее более 10 тысяч посетителей, в числе которых руководители органов власти, лидеры бизнеса и ассоциаций из России и стран Центральной Азии.

На выставке будет продемонстрирована продукция более 400 компаний из России, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана и Китая, представляющих разные отрасли промышленности: энергетику и металлургию, промышленную автоматизацию и IТ, фармацевтический и медицинский комплексы. В этом году список делегатов впервые пополнили Афганистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Делегацию Оренбургской области возглавляет министр промышленности и энергетики Алексей Шарыгин. На коллективном стенде региона — «Уральская сталь», «Полимерные технологии в строительстве», «Оренбургский завод металлоконструкций», «Оренбургская региональная многоотраслевая ассоциация «Маркет-56», «Висла», «Пластик» и «Холти».

У Оренбургской области прочные деловые отношения с Узбекистаном. Основой экспорта из Оренбургской области в Республику Узбекистан является продукция топливно-энергетического комплекса и металлургии. За 2024 год наблюдается прирост объёма экспорта черного металла и изделий из него на более чем 60 процентов по сравнению с предыдущим годом. Благодаря ежегодному участию наших предприятий в выставочных мероприятиях «Иннопром. Центральная Азия» расширяются торгово-экономические связи с предприятиями из других отраслей промышленности. В 2024 году оренбургские предприятия отгрузили в республику продукты органической и неорганической химии, смазочных материалов, трикотажные и текстильные предметы одежды и др.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Основой импорта из Республики Узбекистан в Оренбуржье являются хлопчатобумажные ткани, текстильные изделия. В 2024 году увеличился импорт текстильных готовых изделий (белье постельное) на 18 % по сравнению с 2023 годом. Ввезено оборудование для производства пищевых продуктов.

Представители дипломатических структур Республики Узбекистан в России регулярно посещают Оренбургскую область для проведения встреч с узбекской диаспорой и руководством региональных ведомств. Обсуждаются вопросы трудовой миграции, духовного воспитания, обучения иностранных студентов в вузах Оренбуржья, внешнеэкономической деятельности.

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

Кооперация между Россией и Узбекистаном важна для развития экономических и торговых отношений. Данная выставка является платформой для продвижения сотрудничества в различных отраслях, таких как промышленность, наука и технологии, обмен опытом, новыми технологиями и развитие инновационных проектов между странами.

Теги: делегация оренбургской области , выставка иннопром центральная азия 2025, кооперация


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