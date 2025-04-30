Свердловский облсуд оставил под арестом экс-главу "Управления федеральных автодорог "Южный Урал"

Свердловский областной суд оставил под арестом бывшего главу ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Александра Лебедева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, 6 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия о заключении Лебедева под стражу до 20 мая 2025 года. Ему вменяют часть 3 статьи 285 УК РФ – "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

Постановление райсуда было обжаловано адвокатом, но Свердловский областной суд оставил его без изменений. Бывший дорожник останется под арестом.

Ранее обвиняемый занимал пост вице-губернатора Томской области. Однако, как подчеркивают в облсуде, вопросы следствия к Лебедеву не связаны ни с Томской, ни со Свердловской областями. От более подробных комментариев в инстанции воздерживаются.