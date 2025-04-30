Грузовики и мигранты. Активисты опасаются за будущее Сысерти после строительства мусорного полигона

Строительство мусоросортировочного завода на территории Сысертского района грозит создать проблемы не только окружающей среде, но и местному населению, считают противники проекта, по крайней мере, так считают выступающие против строительства активисты.

Если завод все же построят у деревни Андреевка, то транспортное плечо до него от Екатеринбурга составит 96 км. При обещанных авторами проекта цифрах в 700 тыс. тонн мусора в год, вполне вероятно, считают активисты, 20-тонные мусоровозы будут ездить мимо населенных пунктов каждые 5 минут. Помимо выхлопных газов, местных жителей ждет постоянная вонь и шум.

Не лучше обстоят дела и с потенциальными сотрудниками завода.

"Представьте просто эту ситуацию: по деревням каждые пять минут идут 20-тонные грузовики с мусором. А какое количество человек потребуется для переработки этого мусора? Оговорю сразу, что на переработку у нас идет только 10% мусора, остальные 90% - в утилизацию. Какое количество рабочих рук нужно для утилизации 700 тыс. тонн в год? Однозначно будет привлечение трудовых мигрантов", - предположила жительница села Щелкун (Сысертский район) Елена.

Напомнила активистка и про возможные выбросы с завода в безымянный ручей, протекающий рядом, который постепенно разнесет сточный фильтрат по другим водным объектам Свердловской и Челябинской областей, а также в Шабуровский государственный заказник. Ранее об этом предупреждало и ФГБУ "Уральское УГМС", которое провело собственную проверку и подтвердило вероятную угрозу окружающей среде при строительстве и эксплуатации завода "Екатеринбург - Юг" в Сысертском районе.

"Решение о выделении участка рядом с деревней Андреевка абсолютно не обосновано. Я считаю, что помещение такого страшного техногенного объекта внутри сельских поселений - это просто бомба замедленного действия. Наши фермеры не смогут выращивать продукты, загрязнятся реки, наша экосистема придет в полный упадок. Также рядом располагается торф - 524 тыс. тонн. Вдумайтесь в эту цифру! И если он загорится, то мало никому не покажется. Почему власти выбрали этот участок? Почему не прислушиваются к мнению местных жителей? Мы однозначно заявляем, что это бомба замедленного действия!" - добавила Елена.

Она обратилась к врио губернатора Денису Паслеру с просьбой помочь в разрешении проблемы. Ранее мы писали, почему мусорный вопрос может стать первым и главным, которым придется заняться Паслеру на Среднем Урале.