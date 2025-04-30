Суд оставил супругу бывшего мэра Сочи в СИЗО

Мосгорсуд признал законным постановление о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского.

"Постановление Мещанского районного суда Москвы оставить без изменения", - приводит РИА Новости слова судьи.

Напомним, в марте суд ужесточил Янине Копайгородской меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. По версии следствия, она предпринимала попытки к оказанию давления на свидетеля по уголовному делу в отношении неё и супруга. Копайгородская была задержана в ноябре 2024 года по делу, фигурантом которого является ее муж.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через жену, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в 43 млн рублей.

Копайгородский был отправлен под стражу в конце сентября 2024 года. Вину он не признал. Кроме того, Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.

Ранее у Копайгородского прошли обыски. Схожие мероприятия прошли у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра города Олега Бурлева.