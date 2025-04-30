Проекты развития тюменского кампуса обсудили на стратегической сессии в Перми

Проекты развития тюменского кампуса обсудили на стратегической сессии в Перми, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Команда из четырех студентов разных университетов Тюмени во главе с заместителем губернатора Тюменской области Алексеем Райдером представила регион на стратегической сессии Минобрнауки России "Молодежь в кампусе. Реализация человеческого потенциала" в Перми.



На мероприятии собрались студенты из 23 регионов страны, в которых строятся современные кампусы. На встречах участники обсудили идеи их развития — от создания инновационных сообществ до гастротуров между регионами.

Команда Тюменской области представила программы по: объединению молодых ученых для развития науки, поддержке бизнеса студентами кампуса через практики и стажировки, знакомству школьников и родителей с возможностями обучения и развития в кампусе, проведению социологических опросов для получения обратной связи и выстраиванию лучших практик для улучшения работы кампусов.

Вскоре каждая инициатива, представленная на сессии, получит экспертную поддержку и сможет быть реализована на федеральном уровне.



Тюменский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".