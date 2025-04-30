Суд продлил домашний арест газовикам по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения сотрудникам "Газэкс", задержанным по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле. Они будут находиться под домашним арестом вплоть до годовщины трагедии.

1 августа 2024 года на улице Сибирская, 81 частично обрушился жилой дом. В результате погибли 11 человек, в том числе дети. Следствие полагает, что ЧП случилось из-за некачественного оказания услуг специалистами газовой службы.

Слесари Александра Ерыкина и Александр Алимов, а также мастер Максим Гривский обвиняются по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Как сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде Екатеринбурга, срок домашнего ареста Ерыкиной, Алимова и Гривского продлен до 1 августа 2025 года включительно.

Ранее сообщалось, что в память о погибших жильцах дома на Сибирской в Нижнем Тагиле высадят 11 елей – по дереву на каждого человека. В планах мэрии – создать на месте трагедии зеленую зону с благоустроенной территорией.