Песков подтвердил готовность России к прямым переговорам с Украиной

Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности России к переговорам по Украине без предварительных условий актуально, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ответа от Киева пока нет, передает ТАСС.

Песков добавил, что мирная сделка должна быть заключена Россией не с США, а с Украиной. Путин остается открыт для политико-дипломатических методов урегулирования, отметил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. По его словам, это происходит, несмотря на легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Дипломат добавил, что РФ рассчитывает на то, что украинская сторона последует примеру по соблюдению перемирия в мае.