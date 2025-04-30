Средняя стоимость поездки на такси превысила 600 рублей

В России продолжают дорожать услуги такси. По данным Росстата, в марте 2025 года средняя стоимость поездки в 1 км в стране составила 45,03 руб. Это на 11,5% больше, чем в марте 2024 года, передает РБК.

Аналитика "Чек Индекса" показывает, что средний чек за поездку в такси в первом квартале составил 624 руб. (+8% год к году), а в Москве и вовсе средняя поездка стоит 841 руб. (+9%).

Называются и факторы роста цен – это операционные расходы перевозчиков. Дефицит водителей (им усложнили получение разрешения на работу), введение специальных страховок для такси, наконец, инфляция стоимости топлива.

При этом участники рынка отмечают, что сегодняшний рост цен может быть только началом – если власти согласятся с лобби отечественного автопрома, предлагающего пересадить всех таксистов на собранные в России автомобили.