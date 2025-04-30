"Стекло разбито, но все работает": в Екатеринбурге автомобиль протаранил магазин

В преддверии майских праздников в Екатеринбурге автомобиль протаранил магазин.

Как рассказал Накануне.RU очевидец инцидента, все случилось в "Магните" на улице Кирова. Во входную группу торговой точки влетела "Лада" седьмой модели.

"Стекло разбито, но сам магазин работает", - поделился очевидец.

В Госавтоинспекции Свердловской области Накануне.RU сообщили, что, по предварительным данным, 42-летний водитель пытался завести двигатель и допустил самопроизвольное движение авто. После этого машина и въехала во входную группу магазина.

"В результате ДТП люди не пострадали. Транспортное средство и фасадная группа здания повреждены. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку обстоятельств случившегося", - отметили в ГАИ.

ГАИ также опубликовала видео с камеры наблюдения, на запись попал момент въезда автомобиля в магазин.