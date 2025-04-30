На Урале задержали угонщика, напавшего на остановившего его полицейского

На Среднем Урале задержали угонщика иномарки, который напал на остановившего его полицейского.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ночь на 28 апреля в полицию Асбеста поступил сигнал об угоне "Шевроле Лачетти". На поиски и задержание автомобиля были ориентированы наряды дорожно-патрульной службы. Вскоре у одного из домов по улице Ладыженского инспекторы ДПС засекли угнанную машину и остановили ее.

Когда полицейский протянул руку, чтобы вытащить ключ из замка зажигания, угонщик применил к тому физическое насилие. Сразу после этого агрессор был задержан.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, фигурант уже привлекался к уголовной ответственности по статьям УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Возбуждено дело по статье 318 УК РФ – "Применение насилия к представителю власти".

"Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации его действий в связи с угоном машины и с нарушением правил дорожного движения", - отметил полковник Горелых.