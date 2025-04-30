Только 9% рекламы содержит образ многодетной семьи

Только 9% от всей рекламы отечественной продукции используют образ семьи с тремя детьми. Все остальное — это один или два ребенка. Эти цифры привел заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на встрече с участниками Школы молодого международника РАНХиГС.

На встрече со студентами обсуждались в том числе вопросы демографии. Несмотря на разные меры поддержки, в стране не очень хороший психологический климат для семей детьми. Типичная ситуация, когда девушка устраивается на работу, - это ее спрашивают, не собирается ли она рожать детей. То есть ей дают понять, что желательно, чтобы она отказалась от материнства. "Это то, чего не должно быть в нашей стране", — уверен сенатор.

Отношение к многодетным сейчас такое, что это считается то ли подвигом, то ли "нарожали тут". Для большинства людей трое детей - это какой-то психологический барьер.

"Уверен, что в сфере демографии нельзя уповать только на меры материального стимулирования — должен меняться образ мысли", — подчеркнул Косачев.

При этом и материальное стимулирование рождаемости носит странный характер, напоминая имитацию. Маткапитал был перенесен на первых детей, рождение которых невозможно ускорить. А вторые дети были почти лишены маткапитала, в результате чего произошло падение рождаемости вторых детей. Также власти зачем-то пытаются поддерживать рождение детей у студентов, что составляет порядка 0,5% от общей рождаемости. А самый главный демографический ресурс — семьи с одним или двумя детьми — остается почти без внимания.