30 Апреля 2025
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Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Волонтеры Алексея Вихарева приняли участие в субботнике в Шарташском лесопарке

Активисты Волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева приняли участие в субботнике в Шарташском лесопарке. В рамках Всероссийской недели субботников, волонтеры собрали мусор и срезанные части деревьев на Каменных палатках, чтобы подготовить любимое горожанами место отдыха к летнему сезону.

Алексей Вихарев вместе с волонтерами на субботнике в Шарташском лесопарке(2025)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева на субботнике в Шарташском лесопарке(2025)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Весь собранный мусор был погружен в машины, которые вывезли мешки из особо охраняемой территории. Теперь территория не только ухожена, но и безопасна для свободного времяпрепровождения жителей и гостей уральской столицы.

Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева на субботнике в Шарташском лесопарке(2025)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева на субботнике в Шарташском лесопарке(2025)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Волонтерский центр Алексея Вихарева призывает горожан также принять участие в преображении "зеленой зоны" Екатеринбурга, и для этого даже необязательно выходить из дома. Достаточно проголосовать за территорию, наиболее достойную благоустройства в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Парк, сквер или бульвар, набравший больше всего голосов, будет преображен уже в 2026 году.

Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева на субботнике в Шарташском лесопарке(2025)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что городу не хватает еще 286 тыс. голосов для прохождения порога на получение федерального финансирования - именно на эти деньги и будет проводиться благоустройство выбранной территории. Какие именно объекты участвуют в голосовании и что будет, если Екатеринбург снова не наберет минимум голосов, мы писали ранее.

Теги: Екатеринбург, Алексей Вихарев, Волонтерский центр, Шарташский лесопарк, волонтер, активист, субботник


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