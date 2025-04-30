"Россети Урал" с начала года легализовали 48 тысяч точек крепления линий связи на своих объектах

С начала года специалисты компании "Россети Урал" легализовали размещение порядка 48 тысяч точек крепления волоконно-оптического кабеля (ВОК) к объектам электросетевого хозяйства. На сегодняшний день большинство провайдеров в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае договорились с энергетиками о размещении своих кабелей на опорах ЛЭП - заключено 220 договоров.

Борьба с незаконным размещением проводов идет с 2022 года. Энергетики регулярно инициируют встречи с операторами связи для урегулирования вопросов размещения ВОК на объектах электросетевой компании, разъясняя необходимость заключения договоров. Такие мероприятия проводятся на постоянной основе, с участием всех региональных ведомств, курирующих работу провайдеров. По этому направлению специалисты компании взаимодействуют с более чем 235 операторами связи на территории всех регионов присутствия "Россети Урал".

С начала 2025 года выявлено более 79 тысяч точек крепления ВОК, который размещен на энергообъектах компании без договора. По всем выявленным фактам инициируется претензионная работа.

С начала года по всему контуру компании – в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае – выполнен демонтаж ВОК порядка с 7 тысяч точек крепления к опорам линий электропередачи (ЛЭП), так как их собственники отказались признать факт незаконного размещения своего имущества на опорах ЛЭП либо уклоняются от заключения договора. Энергетики действуют в строгом соответствии с российским законодательством и в интересах клиентов "Россети Урал". Неправомерные действия операторов связи по размещению ВОК на опорах линий электропередачи можно расценивать как недобросовестную конкуренцию. Потому что они могут предлагать сниженные тарифы, не включающие в себя затраты на размещение ВОК на объектах электроэнергетики, в отличии от других провайдеров, которые заключили договоры с электросетевой компанией.

Отметим, что для размещения ВОЛС могут быть использованы более 140 тыс. км воздушных линий электропередачи и свыше 2 млн опор, находящихся в собственности "Россети Урал" и ее екатеринбургского подразделения компании.

Напоминаем, что монтаж оборудования сторонних лиц на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством Российской Федерации и возможен только по согласованию с сетевой организацией. Самовольно размещенное оборудование связи негативно отражается на надежности и безопасности электроснабжения, затрудняет ремонтно-эксплуатационное обслуживание электросетевых объектов, а также стать причиной несчастных случаев при монтаже оборудования.

Ознакомиться с информацией и обратиться по вопросам оформления услуги предоставления доступа к инфраструктуре филиалов "Россети Урал" для размещения сетей электросвязи можно на официальном сайте компании. Также получить информацию возможно по телефону горячей линии 8 800 2200-220 (звонок бесплатный).