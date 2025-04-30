Только 23% родителей отбирают мультфильмы для детей

Только 23% родителей сами выбирают, что смотреть их детям, остальные не хотят этим заниматься. Такие данные привела исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская на круглом столе в Общественной палате РФ, посвященном перспективам развития российской анимации.

При этом, хотя большинство родителей не занимаются отбором мультфильмов, 88% признают их влияние на становление характера и личности ребенка. Более 70% хотят, чтобы мультфильмы не только развлекали, но и воспитывали детей. Такие результаты подчеркивают нежелание части родителей принимать участие в воспитании своих детей.

46% родителей высоко оценивают уровень нынешних российских мультфильмов. Но эксперты отмечают отсутствие российской анимации и кино для подростков. Его почти нет, а дети смотрят что попало в сети, и это это невозможно урегулировать. России нужно начать работу над созданием своей продукции для подростков.