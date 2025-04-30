Ущерб от взрыва в ЖК "Алые Паруса" в Москве оценили в 8 млн рублей

Ущерб жилому комплексу "Алые Паруса" в Москве после взрыва, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона "Арбат" Армен Саркисян, оценивается в 8 миллионов рублей. Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Напомним, 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" сработало взрывное устройство. Столичный депздрав подтвердил, что один человек погиб на месте ЧП, четверо пострадали. Позже в реанимации скончался основатель батальона "Арбат" и глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян, который, как предполагается, был целью подрыва. СМИ сообщали, что покушение мог совершить террорист-смертник.