Режиссер Оливер Стоун приехал в Москву

Голливудский режиссер Оливер Стоун приехал в Россию в преддверии Дня Победы. Совместное фото со Стоуном опубликовал в своем Telegram-канале глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который в последнее время выступает как глава неформальной дипломатии Кремля.

"Рад приветствовать Оливера Стоуна в Москве", - подписал Дмитриев фото, на котором вместе с режиссером изучает какую-то книгу. На столе лежит еще несколько книг, среди которых сборник интервью российских ученых "Разговоры за жизнь. Как устроены мы и жизнь вокруг нас".

Стоун неоднократно бывал в России, снял несколько документальных фильмов о Владимире Путине, российско-украинских отношениях.

В мае 2023 года в интервью The Guardian Оливер Стоун, отвечая на вопрос, изменилось ли его отношение к президенту России после последних событий, заметил: "Россия отлично справляется с ядерной энергетикой… Путин — великий лидер для своей страны, и народ его любит".