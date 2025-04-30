В Екатеринбурге могут ввести штраф в 100 тысяч за неправильную парковку кикшеринга

Власти Екатеринбурга и депутаты городской думой предложили ввести штрафы за неправильную парковку электросамокатов. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с местной администрацией.

Законодательная инициатива может помочь навести порядок с парковкой кикшеринга. Если екатеринбургские власти добьются внесения поправок в областной административный кодекс (52-ОЗ), штраф за неправильную парковку СИМ может составить 3 тыс. рублей для физических лиц, 30 тыс. рублей - для должностных и 100 тыс. рублей - для юридических.

"Новелла должна быть принята, в противном случае мы вглядимся в глаза тех областных депутатов, кто будет против наведения порядка", - говорится в сообщении канала.

Ранее директор департамента транспорта города Игорь Ощепков заявил, что именно майские праздники покажут местным властям, стоит ли оставлять такую услугу как кикшеринг в Екатеринбурге.