30 Апреля 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Школа гибнет. Учителя обратились с открытым письмом к Путину

В сети появилось открытое обращение учителей к президенту РФ Владимиру Путину, опубликованное на сайте завуч.инфо.
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В нем говорится, что молчать невозможно, молчание стало соучастием. Учителя уходят из школ, а вместе с ними исчезает сама школа как место роста, культуры и просвещения. Учителей довели до унизительного положения, они получают нищенские гроши, при этом перегружены бюрократией и цифровыми платформами, а не уроками.

"Нас вынуждают заполнять таблицы, а не вдохновлять учеников. Молодежь не идет в школу — зарплаты и условия отталкивают. Мы вынуждены брать по две ставки, чтобы прокормить семью. Мы слышим громкие заявления о поддержке, но в школах все остается как было. Это не эмоции. Это системный сбой, который уже разрушает школу изнутри. Школа должна быть местом смысла. Сегодня она — место бумажного ада. Это сравнение не метафора. Это реальность", — говорится в обращении.

Если мы потеряем школу, то потеряем и страну, уверены педагоги. Но именно это и происходит, школа теряет свое значение. Там учат ценить не знания, а красивую отчетность, а детей — правильно заполнить бумагу.

"Учителя не ищут, как сделать урок интереснее — они ищут, как подтвердить свою квалификацию перед аттестацией. Профессионализм заменен бумагами. Главное — не чему ты научил, а какие сертификаты и грамоты ты собрал. Молодых учителей нет. Потому что никто в здравом уме не идет в профессию с такой оплатой и таким отношением. Те, кто остаются, — герои. Но даже герои выгорают. Классный руководитель сегодня — это не наставник. Это комбайн: психолог, медик, бухгалтер, отчетник, секретарь и иногда — учитель. Дети учатся списывать — потому что знают: главное не выучить, а как-нибудь сдать. Мы приучили детей к лжи — потому что сама система построена на фальши. Ученик не понимает, зачем учиться — ведь все решают связи, льготы и деньги. В отчетах все хорошо. В жизни — катастрофа. Олимпиады, ВПР, конкурсы, проверки — как вал бумажного насилия, в котором не видно ни ребенка, ни смысла", — подчеркивают учителя.

Они просят президента выразить недоверие министру просвещения Сергею Кравцову и всей его команде. Это поддержит абсолютное большинство педагогического сообщества. Потому что он разрушает систему образования, обманывая всех. Нужна экстренная программа спасения школы. Она гибнет.

Лидер движения "Родная школа", член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев призвал Кравцова уйти с покаянием. Потому что он сделал очень много зла.

Учительница математики из Санкт-Петербурга Диана Назирова назвала Кравцова "министром, научившим страну лжи". Она тоже перечислила ту ложь, которая при нем расцвела. При 800 подписчиках ее пост набрал почти 50 тысяч просмотров.

Теги: учителя, школа


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