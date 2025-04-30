30 Апреля 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале суд отправил в колонию спортсмена, которого трижды оправдали присяжные

На Среднем Урале суд отправил в колонию спортсмена, от удара которого погиб человек. До этого фигурант был трижды оправдан присяжными.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на скамье подсудимых оказался Евгений Верещагин. Инцидент произошел в ночь на 30 июня 2018 года на площади у Дома Культуры в поселке Буланаш. Как показало расследование, между Верещагиным и еще одним мужчиной вспыхнул конфликт, в результате спортсмен ударил оппонента кулаком в лицо. От удара мужчина упал и потерял сознание, а через несколько дней скончался.

По результатам экспертизы, причиной смерти стала травма головы. Против Верещагина возбудили уголовное дело, которое по его ходатайству рассматривалось с участием присяжных заседателей. Свою вину он не признал.

Присяжные признали Евгения Верещагина виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, но посчитали, что он заслуживает снисхождения. В итоге Артемовский городской суд назначил уральцу 9 лет колонии строгого режима.

Как добавили в обслуде, данное дело трижды рассматривалось присяжными, и трижды ими выносился оправдательный вердикт, в соответствии с которыми суд выносил оправдательные приговоры Верещагину. В дальнейшем эти приговоры отменялись судами апелляционной и кассационной инстанций, а дело рассматривалось заново.

Теги: спортсмен, присяжные, суд


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