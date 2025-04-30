Склад загорелся в Муроме после падения обломков беспилотников

Пожар произошел на складе в Муроме в результате падения БПЛА, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ", - написал он в Telegram-канале.

Авдеев уточнил, что беспилотники повредили два строения, во втором обошлось без возгораний. По предварительным данным, пострадавших нет.

В марте в поселке Барсово Владимирской области провели эвакуацию населения из-за атаки БПЛА. Сообщалось, что один из беспилотников упал в районе станции Юрьевец на железную дорогу. Повреждения были незначительные, движение поездов не прекращалось.