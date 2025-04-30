Боевики нанесли ракетный удар по центру Горловки: 16 раненых и погибший

Украинские боевики нанесли ракетный удар по центру Горловки, использовалась американская ракета HIMARS калибром 227 мм.

Военное преступление было совершено 29 апреля. Всего были ранены 17 человек, в том числе четырехмесячный ребенок, один из пострадавших скончался. Глава городской администрации Иван Приходько сказал, что ему хотелось бы ругаться матом.

Днем ранее бандеровцы обстреляли из ствольной артиллерии калибром 155 мм рынок в Горловке. Погиб один человек, еще шесть пострадали.

"Украинские изверги организовали массовый теракт! Снова многострадальная Горловка!" - написал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Из всех городов ДНР Горловка подвергается самым сильным обстрелам уже четвертый год.