В Екатеринбурге жильцов дома эвакуировали из-за горевших проводов на пяти этажах

Во вторник вечером в Екатеринбурге произошел пожар в многоэтажке – горели провода сразу на пяти этажах. Жильцов пришлось эвакуировать.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре на улице Академика Парина в уральской столице поступил в десятом часу вечера. На площади в 50 квадратных метров были повреждены электрощиты, электропроводка, изоляция проводов и внутренняя отделка стен с 9-го по 14-й этажи в подъезде 14-этажного жилого дома.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений на улицу эвакуировались 34 человека, в том числе семь детей. С помощью спасательных устройств по лестничным маршам были спасены 13 человек, из них двое детей.

Возгорание удалось оперативно потушить. Как отметили в МЧС, пострадавших нет. Точная причина случившегося устанавливается.