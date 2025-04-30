Аэропорту Волгограда присвоено имя Сталинград

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического имени Сталинград. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Ранее глава государства во время поездки в Волгоград провел встречу с главой региона Андреем Бочаровым, который передал президенту просьбу присвоить аэропорту историческое наименование. С таким предложением к губернатору обратились ветераны и участники специальной военной операции. Президент поддержал идею.

Сталинградская битва завершилась победой советской армии. Она положила начало перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом.