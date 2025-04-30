Небензя заявил, что Москва готова к переговорам, несмотря на нелегитимность Зеленского

Москва готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий.

Как заявил во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя, это происходит, несмотря на легитимность президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, РФ рассчитывает на то, что украинская сторона последует примеру по соблюдению перемирия в мае.

Дипломат отметил, что таким образом Украина совершит "прелюдию" к прямым переговорам. При этом продолжается российско-американский диалог. Предстоит обсуждение многих нюансов будущих контуров мирного плана.

Небензя добавил, что Зеленский отказывается от предложений США по урегулированию конфликта в целях сокрытия совершенных им преступлений.

Ранее стало известно, что переговоры о мирном урегулировании зашли в тупик.