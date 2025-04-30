Путин подпишет указ о присвоении аэропорту Волгограда названия Сталинград

Президент России Владимир Путин пообещал подписать указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования "Сталинград".

Глава государства в рамках поездки в Волгоград провел встречу с главой региона Андреем Бочаровым, который передал президенту просьбу присвоить аэропорту историческое наименование. С таким предложением к губернатору обратились ветераны и участники специальной военной операции.

"Так и сделаем", — указал Путин, сообщает РИА "Новости".

Сталинградская битва завершилась победой советских Вооруженных сил. Она положила начало перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом.