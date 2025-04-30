Путин подпишет указ о присвоении аэропорту Волгограда названия Сталинград
Президент России Владимир Путин пообещал подписать указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования "Сталинград".
Глава государства в рамках поездки в Волгоград провел встречу с главой региона Андреем Бочаровым, который передал президенту просьбу присвоить аэропорту историческое наименование. С таким предложением к губернатору обратились ветераны и участники специальной военной операции.
"Так и сделаем", — указал Путин, сообщает РИА "Новости".
Сталинградская битва завершилась победой советских Вооруженных сил. Она положила начало перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом.