На границе Индии и Пакистана начались боестолкновения

На границе Индии и Пакистана начались боевые столкновения.

В районе международной границы в Джамму слышны выстрелы, сообщает Telegram-канал Mash.

Вечером 29 апреля глава правительства Индии Нарендра Моди дал военным "полную оперативную свободу" в выборе методов, целей и сроков ответа на действия Пакистана.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страна находится в состоянии полной боевой готовности. При этом Исламабад применит ядерное оружие только в случае прямой угрозы существованию страны.