На границе Индии и Пакистана начались боестолкновения
На границе Индии и Пакистана начались боевые столкновения.
В районе международной границы в Джамму слышны выстрелы, сообщает Telegram-канал Mash.
Вечером 29 апреля глава правительства Индии Нарендра Моди дал военным "полную оперативную свободу" в выборе методов, целей и сроков ответа на действия Пакистана.
Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страна находится в состоянии полной боевой готовности. При этом Исламабад применит ядерное оружие только в случае прямой угрозы существованию страны.