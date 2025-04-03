По России до конца мая будут курсировать стилизованные поезда Победы

В год 80-летия Победы до конца мая по России будут курсировать стилизованные ретро-поезда Победы. Об этом сообщает пресс-службе РЖД.

Поезда стилизованы под воинские эшелоны и проедут более чем 20 маршрутов. Первый состав сегодня уже прибыл в Махачкалу. Под паровой тягой праздничные составы впервые проедут по Красноярской магистрали, а в Калининград паровоз доставили спецрейсом на пароме.

Каждый из поездов сформирован из товарных вагонов, платформ с военной техникой и салон-вагона, а ведут его два паровоза – Эр739-99 и ФД-20.