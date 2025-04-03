Литва потратит 13 миллионов евро на боеприпасы для Украины

Литва выделит 13 млн евро из бюджета страны на 2025 год для закупки боеприпасов для Украины. Об этом сообщает пресс-служба литовского Министерства обороны.

"Заместитель министра национальной обороны Каролис Алекса призвал страны и институты Евросоюза продолжить наращивать военную поддержку Украины. Военная помощь Литвы Украине составит около 0,3% нашего ВВП", - говорится в сообщении.

Каролис Алекса также добавил, что Евросоюз должен срочно понять, как удовлетворить и другие важнейшие потребности Украины. Среди них: противовоздушная оборона, возможности беспилотников и подготовка бригад.

"Литва предложила установить четкие цели по военной поддержке Украины с конкретными сроками, тем самым повысив ответственность за выполнение обязательств перед Украиной", - говорится в сообщении.