Тульские парламентарии в формате круглого стола провели рабочую встречу с сотрудниками регионального отделения Банка России

В тульском отделении Банка России прошла рабочая встреча областных парламентариев и специалистов этого финансового учреждения. Обсуждение актуальных вопросов в рамках темы "О функциях Банка России в Тульской области" состоялось в формате круглого стола.

Модератором мероприятия была управляющий Отделением Тула Юнэсса Васина.

Обращаясь к участникам встречи, она отметила, что основная цель мероприятия – обсудить механизмы расширения сотрудничества Банка России с органами государственной власти региона и определить приоритеты в дальнейшей совместной работы.

"Мы ценим вашу практику взаимодействия с населением и бизнесом. Уверена, что наши мероприятия будут содействовать социально-экономическому развитию региона", – сказала Юнэсса Васина.

Председатель комитета областной Думы по экономической политике и финансам Галина Алешина подчеркнула, что депутатам такой формат сотрудничества важен для работы над совершенствованием законодательной базы региона.

"Депутаты принимают очень много законов, которые касаются сферы экономики, в том числе и бюджет области – главный финансовый документ. Потому нам необходимо более детально познакомиться с функционалом Банка России, особенно в вопросах борьбы с кибермошенничеством – острой проблемой современности", – отметила Галина Алешина.

"Для нас, как для представителей законодательной власти, крайне важно понимать реалии, в которых мы сейчас живем, с которыми сталкиваются наши граждане, и вместе с профильными структурами вырабатывать те решения, обеспечивающие безопасность, справедливость и доступность", – добавил заместитель председателя Тульской областной Думы Олег Иванов.

В ходе состоявшегося обсуждения поднимались актуальные вопросы, связанные с денежно-кредитной политикой и финансовой грамотностью, информационной сферой, доступностью банковских услуг на территории Тульской области, а также основные аспекты противодействия кибермошенничеству.

Депутаты задали интересующие вопросы, касающиеся изменения ключевой ставки, инфляции, развития экономики, законодательных мер, направленных на защиту граждан от кибермошенников (самозапрет на выдачу кредитов, период охлаждения по кредитам и другие. Кроме того, тульские парламентарии внесли предложение по включению в межведомственную экспертную группу по противодействию нелегальной деятельности участников финансового рынка и преступлениям, которые связаны с кибермошенничеством, представителей от Тульской областной Думы.

В завершении рабочей встречи представители депутатского корпуса посетили музей тульского отделения Банка России, где их ознакомили с историей банковского дела, архивными документами, продемонстрировали старинные деньги, вычислительную технику и необычные экспонаты работы банковской сферы, некоторым из которых более ста лет.