Тульские парламентарии в формате круглого стола провели рабочую встречу с сотрудниками регионального отделения Банка России

03 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нам нужен суверенный Центробанк"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Тульская область
Фото: tulaoblduma.ru

Тульские парламентарии в формате круглого стола провели рабочую встречу с сотрудниками регионального отделения Банка России

В тульском отделении Банка России прошла рабочая встреча областных парламентариев и специалистов этого финансового учреждения. Обсуждение актуальных вопросов в рамках темы "О функциях Банка России в Тульской области" состоялось в формате круглого стола.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

Модератором мероприятия была управляющий Отделением Тула Юнэсса Васина.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

Обращаясь к участникам встречи, она отметила, что основная цель мероприятия – обсудить механизмы расширения сотрудничества Банка России с органами государственной власти региона и определить приоритеты в дальнейшей совместной работы.

"Мы ценим вашу практику взаимодействия с населением и бизнесом. Уверена, что наши мероприятия будут содействовать социально-экономическому развитию региона", – сказала Юнэсса Васина.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

Председатель комитета областной Думы по экономической политике и финансам Галина Алешина подчеркнула, что депутатам такой формат сотрудничества важен для работы над совершенствованием законодательной базы региона.

"Депутаты принимают очень много законов, которые касаются сферы экономики, в том числе и бюджет области – главный финансовый документ. Потому нам необходимо более детально познакомиться с функционалом Банка России, особенно в вопросах борьбы с кибермошенничеством – острой проблемой современности", – отметила Галина Алешина.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

"Для нас, как для представителей законодательной власти, крайне важно понимать реалии, в которых мы сейчас живем, с которыми сталкиваются наши граждане, и вместе с профильными структурами вырабатывать те решения, обеспечивающие безопасность, справедливость и доступность", – добавил заместитель председателя Тульской областной Думы Олег Иванов.

В ходе состоявшегося обсуждения поднимались актуальные вопросы, связанные с денежно-кредитной политикой и финансовой грамотностью, информационной сферой, доступностью банковских услуг на территории Тульской области, а также основные аспекты противодействия кибермошенничеству.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

Депутаты задали интересующие вопросы, касающиеся изменения ключевой ставки, инфляции, развития экономики, законодательных мер, направленных на защиту граждан от кибермошенников (самозапрет на выдачу кредитов, период охлаждения по кредитам и другие. Кроме того, тульские парламентарии внесли предложение по включению в межведомственную экспертную группу по противодействию нелегальной деятельности участников финансового рынка и преступлениям, которые связаны с кибермошенничеством, представителей от Тульской областной Думы.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

В завершении рабочей встречи представители депутатского корпуса посетили музей тульского отделения Банка России, где их ознакомили с историей банковского дела, архивными документами, продемонстрировали старинные деньги, вычислительную технику и необычные экспонаты работы банковской сферы, некоторым из которых более ста лет.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

Теги: депутаты тульской областной думы, банк россии, противодействие мошенничеству, крулгый стол


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети