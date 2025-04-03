03 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

В полпредстве УрФО назвали тревожным прогноз весеннего половодья на 2025 год

 

Прогноз весеннего половодья в Уральском федерально округе на 2025 год весьма тревожный. Об этом на сегодняшнем совещании о готовности регионов УрФО к паводку заявил заместитель полпреда Александр Калиберда.

По его словам, водохранилища рек Тобол, Ишим и Иртыш, расположенные на территории Казахстана, уже заполнены. Аналогичная ситуация может ждать и уральские регионы. Например, в Челябинске еще 18 марта подтопило 95 жилых домов и 400 приусадебных участков. В Тюменской области почти на 2 недели раньше начался ледоход. В этом же регионе у села Ильинка Казанского района уже наблюдается подъем уровня воды в реке Ишим. Сейчас в Тюменской области ведется активная подготовка к приходу воды, с опорой на опыт прошлого года.

Калиберд отметил, что особое внимание стоит уделить оценке состояния гидротехнических сооружений. 

"Полагаю целесообразным органам местного самоуправления под контролем органов исполнительной власти субъектов России провести на собственной территории тщательную ревизию всех существующих гидросооружений, оценить степень их опасности и спланировать мероприятия по профилактике чрезвычайных ситуаций, если такие риски будут выявлены", – акцентировал замполпреда. 

Он также добавил, что для ликвидации ЧС в паводкоопасный период создана группировка сил и средств РСЧС Уральского федерального округа в составе 28,8 тыс. человек и 8,7 тыс. единиц техники.

Теги: УрФО, паводок, половодье


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