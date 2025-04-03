Губернатор Георгий Филимонов: Мы должны перевыполнить план по комплексу дорожных мероприятий в 2025 году

Жители Вологодской области в период межсезонья активно жаловались на состояние грунтовых дорог, в с 24 по 30 марта эта тема стала главной в обращениях граждан. РВ жалобах в частности говорилось о плохой уборке дорог и тротуаров от скопившейся за зиму грязи и пыли, а также на ямы и выбоины, образовавшиеся на дорожном полотне.

«Мы должны перевыполнить план по комплексу дорожных мероприятий. Это очень значимая тема для жителей наряду с проблемами в здравоохранении и ЖКХ. Важно, чтобы каждая копейка была направлена на достижение поставленных целей, чтобы жители впоследствии сами оценили качество дорожного полотна. Дороги - во главе угла, это показатель качества жизни и развития экономики. Эту тему мы никогда не спишем с повестки и будем заниматься ею с особым усердием», – отметил в ходе оперативного совещания Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Сейчас в регионе в каждом муниципалитете движения по дорогам перекрыто для большегрузов, так как именно эта техника по весеннему переувлажненному грунту наносит большой ущерб дорожному полотну.

В 23 районах и округах ограничения уже введены. Контроль за соблюдение ограничений будут организовывать с участием сотрудников Госавтоинспекции.

Необходимо отметить, что в некоторых муниципальных образований Вологодчины дорожники уже приступили к работам. Идет демонтаж покрытия и бордюрных камней.

Заместитель Губернатора Вологодской области по дорожному хозяйству Дмитрий Борисов сообщил, что основные работы в регионе планируют начать со второй половине апреля, как только установится оптимальная для этих целей среднесуточная температура.