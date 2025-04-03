Трамп обрушил доллар

На американских торгах доллар в четверг упал на 1,5%, также подешевел относительно всех валют G10, к евро и британскому фунту американская валюта упала также более чем на 1%. Это итоги санкционной войны, развязанной Трампом в отношении десятков стран, торгующих с США. Президент ввел торговые ввозные пошлины в размере от 10% до 50%.