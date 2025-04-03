Захарова удивилась словам Вучича об освобождении Сербии во Второй мировой "своими силами"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание президента Сербии Александра Вучича о том, что его страна была освобождена во Второй мировой войне в основном своими силами "при ограниченной помощи Красной Армии".

"Будем надеяться, что это (слова Вучича) - неправильно выстроенная фраза", - цитирует РИА Новости Захарову.

По ее словам, вызывает удивление, что президент Сербии "не нашел нужных слов для того, чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной Армии освобождал Европу и, в частности, Югославию".

Ранее сообщалось, что Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича за ошибку при голосовании по антироссийской резолюции по Украине в Генассамблее ООН. Вучич назвал это "ошибкой", отметив, что Сербия должна была воздержаться. Он извинился перед гражданами своей страны.