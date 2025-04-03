В Югре ликвидировали первый лесной пожар

В Югре ликвидировали первый лесной пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе депнедра региона.



Возгорание обнаружили 2 апреля в лесах Ханты-Мансийского района вблизи автозимника Реполово – Выкатной.

"Работники Авиалесоохраны Югры незамедлительно выехали к месту пожара и зафиксировали подземное тление лесной подстилки, торфа и задымление. В локализации и тушении возгорания на площади 0,03 га участвовали восемь работников базы авиационной и наземной охраны лесов Югры, Центроспас-Югории, использовалось две единицы техники", - говорится в сообщении.

Планируется, что пожароопасный сезон в этом году в лесах Югры будет объявлен 26 апреля. Однако силы и средства Авиалесоохраны Югры уже находятся в полной готовности.