03 Апреля 2025
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Политика
Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство восьмиэтажного паркинга

В квартале "Олимпика" Академического района Екатеринбурга началось строительство нового восьмиэтажного наземного паркинга на 499 машиномест. Объект возводит АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"). Площадь здания составит 11 721 кв. м. Заезд будет организован со стороны улицы Ландау.

"Новый многоуровневый паркинг станет важной частью транспортной инфраструктуры района и поможет значительно разгрузить дворовые территории, которые наша компания всегда обустраивает в концепции "двор без машин". Архитектурный облик объекта разработан в единой стилистике с кварталом "Олимпика", что позволит паркингу вписаться в окружающую застройку и гармонично дополнить городской ландшафт", — отметил генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

На данный момент АО СЗ "РСГ-Академическое" уже построил в Академическом районе подземные паркинги общей площадью 204 тыс. кв. м., на 11 669 машиномест. Это первая наземная многоуровневая парковка в восьмом районе Екатеринбурга. Новая парковка обеспечит удобные условия для хранения автомобилей, дополняя существующую систему наземных и подземных автостоянок Академического, и сделает район ещё более комфортным для жителей.

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Проект комплексного освоения территории "Академический" — это самый большой в Европе проект подобного рода, который ГК "КОРТРОС" успешно реализует с 2007 г. В 2021 г. "Академический" получил статус отдельного муниципального района города Екатеринбурга. Масштаб, разнообразие и уровень продуманности инфраструктуры Академического не имеет аналогов среди жилых районов даже в более крупных городах России. Так, в проекте уже построено почти 2,3 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости и объектов социальной и спортивной инфраструктуры, включая 15 детских садов, 6 школ, 13 км пешеходных аллей, 50 га Преображенского парка, 20 км велодорожек, станцию скорой и медицинской помощи, поликлиники для взрослых и детей, музыкальную и художественную школы, 70 футбольных полей, Дворец Дзюдо, Академию тенниса и 287 км инженерных сетей.

Теги: Академический, паркинг, АО СЗ РСГ-Академическое


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