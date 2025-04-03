Трамп выступил против пластиковых яиц

Президент США Дональд Трамп выступил против использования пластиковых яиц в ходе праздника White House Easter Egg – пасхального катания яиц на лужайке Белого дома.

Этой традиции уже более ста лет: ежегодно на Пасху семья президента организовывает благотворительное общественное мероприятие, на которое приглашают детей и молодежь. Целый день на празднике проводят конкурсы, викторины, благотворительные ярмарки. Центральное событие – конкурс, в ходе которого надо с помощью ложки прокатить яйцо по лужайке быстрее и точнее других участников.

Ранее ходили слухи, что на фоне дефицита куриных яиц в США Белый дом откажется от такого расточительства и использует пластиковые муляжи яиц. Проблемы с яйцами в Америке начались из-за птичьего гриппа. Фермеры ранее осудили традицию Белого дома.

"Они говорили, что на Пасху "пожалуйста, не используйте яйца". Я говорю, что мы не хотим этого делать", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что для мероприятия заготовят 30 тыс. куриных яиц – гости смогут съесть их, украсить или использовать в играх. Традиционно яйца предоставляли в виде пожертвований фермеры со всей страны.