03 Апреля 2025
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Школьников будут стимулировать сдавать ЕГЭ по математике и естественным наукам

Главам регионов рекомендовано стимулировать школьников выбирать сдачу ЕГЭ по профильной математике, физике, химии, биологии. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета по науке и образованию. Документ опубликован на сайте Кремля.
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Регионам рекомендовано также принять дополнительные меры по подготовке, повышению квалификации и поддержке учителей математики и указанных естественно-научных предметов. При этом говорится о поддержке и развитии олимпиадного движения, выявления и сопровождения талантов в регионах, в том числе о стимулирующих выплатах учителям, ученики которых успешно выступают на региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников.

Сейчас выпускники сдают физику, химию и биологию достаточно редко. Самым популярным предметом по выбору в 2025 году снова стало обществознание - его планируют сдавать 42%. На втором месте, но с огромным отставанием, - информатика (21%). И только потом идут биология (20%), физика (16%), химия (14%). Профильную математику планируют сдавать 47%, так как она требуется при поступлении на все технические специальности.

Впрочем, ввести рекомендацию сдавать ЕГЭ по естественно-научным предметам или стимулировать выпускников их сдавать не означает улучшения положения с этими предметами. В школах России огромный дефицит учителей физики, химии и биологии. На 40 тыс. школ учителей физики и биологии - около 30 тыс., химии - около 23 тыс. То есть во многих школах этих учителей просто нет.

Теги: ЕГЭ, физика, химия, биология, математика


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