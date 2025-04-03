03 Апреля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дело главы Дегтярска о получении взяток передано в суд

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу главы уральского города Дегтярск Вадима Пильникова. Теперь свое слово должен сказать суд.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, 49-летний глава обвиняется в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах. Также завершено расследование дела 51-летнего предпринимателя, обвиняемого в посредничестве во взятке в особо крупном размере.

По данным следствия, преступления были совершены в 2020-2024 годах: главой Дегтярска от представителя коммерческой организации и от одного из своих подчиненных незаконно были получены деньги и автомобиль на сумму более 14 млн рублей.

"Взятки передавались за общее покровительство со стороны чиновника. В частности, представитель коммерческой организации передавал деньги за беспрепятственное заключение муниципальных контрактов на строительство жилых домов, которые в дальнейшем использовались для переселения из аварийного жилья. В настоящее время оба лица, являвшихся взяткодателями, также привлекаются к уголовной ответственности", - отметили в СК.

В свою очередь, второй фигурант – 51-летний бизнесмен – оказывал содействие в передаче взятки мэру. За это он получил часть от тех денег, которые дал представитель организации, занимавшейся строительством жилья.

Вадим Пильников

Вадим Пильников(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, изобличили фигурантов полицейские из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции областного полицейского Главка во взаимодействии с представителями регионального УФСБ.

"Наработанные материалы были направлены нашим коллегам из СК России, которые и довели расследование до логического завершения", - отметил полковник Горелых.

Сейчас уголовные дела направлены на рассмотрение в суд.

Напомним, на этой неделе главе Дегтярска Вадиму Пильникову продлили домашний арест до конца апреля.

Теги: взятки, глава, дело, расследование, Дегтярск


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