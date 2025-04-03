Mash: Около 300 украинских военных заблокированы в мужском монастыре в Курской области

Около 300 боевиков ВСУ оказались заблокированы в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, в монастыре укрываются до двух рот из 129-й бригады территориальной обороны.

Под монастырем находятся подвалы и подземный ход, который, предварительно, ведет в Сумскую область. Украинские военные используют подземные тоннели для эвакуации и снабжения боеприпасами. Кроме того, в прилегающих лесных массивах ВСУ оборудовали укрепленные огневые точки.

Ранее SHOT писал, что российские военнослужащие заняли село Гуево в Курской области, и в регионе осталось освободить от ВСУ всего один крупный населенный пункт – Горналь. Однако позже эта информация не подтвердилась.

Горнальский Николаевский Белогорский монастырь — мужской монастырь Курской епархии Русской Православной Церкви. Расположен в селе Горналь, примерно в 14 км от города Суджа Курской области, непосредственно на границе с Украиной.