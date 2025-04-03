03 Апреля 2025
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Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

В Арамиле "Газель" сбила 15-летнего велосипедиста

В Арамиле под колеса "Газели" угодил 15-летний велосипедист. Подростка госпитализировали с места происшествия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

ДТП произошло 2 апреля в 18.35 на улице Горбачева в районе дома №19. По предварительным данным, выезжая со второстепенной дороги по улице Бахчиванджи, подросток не уступил автомобилю и вылетел под колеса. Произошло столкновение, после которого школьника доставили в детскую городскую клиническую больницу №9 города Екатеринбурга.

ДТП с участием 15-летнего велосипедиста в Арамиле на улице Горбачёва(2025)|Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Известно, что в момент аварии пострадавший не использовал защитную экипировку. Он, вместе с другом, отправились кататься на велосипедах с разрешения родителей и выехали на проезжую часть. Мать пострадавшего подтвердила, что отпустила сына покататься. Она также заверила, что регулярно напоминает ребенку о правилах поведения на дороге.

Водителем "Газели" оказался житель Тюменской области с 11-летним стажем за рулем. За это время он всего раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в момент ДТП был трезв.

ДТП с участием 15-летнего велосипедиста в Арамиле на улице Горбачёва(2025)|Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Информацию о ДТП передадут в местное подразделение по делам несовершеннолетних, которое решит вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка и проведении профилактической работы с семьей.

"Госавтоинспекция обращается к родителям с важной просьбой: найдите время, чтобы провести беседу с вашими детьми о безопасности на дорогах, особенно когда они катаются на велосипедах. Объясните им правила движения, научите быть внимательными и осторожными. Это поможет предотвратить несчастные случаи и сделает их прогулки на велосипеде более безопасными. Помните, что дети часто подражают взрослым, поэтому показывайте правильный пример сами: соблюдайте ПДД, используйте защитную экипировку и будьте внимательны на дороге", - добавили в Госавтоинспекции.

Теги: Арамиль, Газель, ДТП, велосипедист, подросток


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