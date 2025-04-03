МВД: Сдача аккаунта в WhatsApp* в аренду может привести к "уголовке"

В МВД предупредили: если сдать свой аккаунт в WhatsApp* в аренду, можно в итоге обнаружить его в call-центре, где он будет использован для мошенничества.

Сдав свой аккаунт в аренду, владелец становится соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена по уголовной статье "Мошенничество". Самый молодой установленный участник данной схемы – 10-летний мальчик, предоставивший свой аккаунт call-центру за 1,5 тыс. руб., сообщает УБК МВД России.

О том, каковы расценки на такую "аренду", не сообщается.

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