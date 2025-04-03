03 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Арестован фигурант дела тагильских экс-силовиков, не явившийся в суд

Свердловский областной суд признал законным заочный арест экс-полицейского, не явившегося в районный суд по своему делу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, бывший сотрудник полиции Руслан Белоконный обвиняется в превышении должностных полномочий. Его уголовное дело рассматривает Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. Из-за нарушения порядка подсудимый был удален из зала заседаний, но когда его участие в процессе стало обязательным, Белоконный попросту не явился.

В феврале 2025 года суд заочно изменил меру пресечения экс-силовику с подписки о невыезде на заключение под стражу на два месяца. Это постановление было обжаловано самим Белоконным и его защитником.

В итоге доводы о том, что бывший полицейский якобы не был извещен о дате, месте и времени явки в суд, не нашли своего подтверждения. Руслан Белоконный был взят под стражу в зале суда.

Белоконный является фигурантом уголовного дела тагильских экс-полицейских, обвиняемых в превышении полномочий. В начале 2024 года приговор им был отменен, а дело направили на новое рассмотрение.

Теги: арест, дело, заседание, превышение, полиция, облсуд


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Ранее 25.01.2024 13:47 Мск Отменен приговор тагильским полицейским, осужденным за превышение полномочий

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