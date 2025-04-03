В Тюмени планируют вернуть парад 9 мая спустя три года

В Тюмени планируют вернуть парад 9 мая спустя три года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Последний парад в честь Дня Великой Победы проходил в Тюмени в 2022 году. С тех пор, в силу внешних обстоятельств, отмечать торжественный день приходилось без масштабных акций. В этом году мы планируем отпраздновать 9 Мая торжественным прохождением войск Тюменского гарнизона "Салют" и шествием "Бессмертного полка". Но, конечно, окончательное решение о проведении будет зависеть от обстановки", - сообщил губернатор Александр Моор.

Обширная программа сейчас дорабатывается, окончательный регламент будет известен ближе к празднику.

Губернатор также отметил, что помимо планирования торжества большое внимание уделяется вопросам безопасности.

"Совместно с правоохранительными органами примем все необходимые меры, чтобы обеспечить общественный порядок", - написал Моор.

Напомним, более 1000 жителей Тюменской области уже присоединились к марафону добрых дел "80 дней до Победы". С начала марафона в регионе проведено более 300 акций по: сбору гуманитарной помощи, пошиву постельного белья и теплых вещей для военнослужащих, оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, уборке территорий памятников, проведению в школах тематических уроков, мероприятиям экологической направленности, оказанию помощи животным, оказанию помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



Присоединиться к акциям можно через добровольческие организации Тюменской области. Всего в марафоне участвуют 164 компании и волонтерских объединения региона.