В Сибири двое детей остались дома одни и погибли

В Красноярском крае погибли двое детей. Это случилось после того, как они остались дома одни.

Пожар вспыхнул в квартире дома по улице Гастелло в Красноярске. Потушив огонь, спасатели нашли тела двоих детей с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным, двое детей в возрасте полутора и трёх лет находились дома одни.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщает управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.