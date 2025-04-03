Госдума лишила мандата депутата Юрия Напсо – за 200 прогулов

Депутаты Госдумы единогласно лишили мандата своего коллегу, представителя Краснодарского края Юрия Напсо. В нижней палате парламента он входит во фракцию ЛДПР.

Основанием для досрочного прекращения полномочий депутата стали прогулы.

"Комиссией по вопросам депутатской этики установлено основание для досрочного прекращения полномочий — неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях Государственной Думы", - сообщили в Госдуме.

Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что начиная с апреля 2023 года Юрий Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины.

Известно, что на протяжении порядка двух лет Юрий Напсо проживает за пределами РФ, в ОАЭ.