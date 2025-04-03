СМИ: Актер Безруков порыбачил на Дону во время официального запрета

Народного артиста России Сергея Безрукова заподозрили в незаконной ловле щуки, сообщает KP.RU.

Актер рыбачил на реке Дон. В сосцсетях он выложил фотографию с рыбалки на моторной лодке. На снимке Безруков позирует с двухкилограммовой щукой в руках. При этом в Ростовской области с 1 апреля по 31 мая действует нерестовый запрет, а с 15 января по 15 апреля - запрет на ловлю щуки.

В декабре мэр Белоярского района Сергей Маненков прокомментировал обвинения в свой адрес о браконьерстве. 24 ноября в социальных сетях глава Белоярского опубликовал видео, на котором он показывает большой улов щуки. Пользователи заявили, что мэр якобы превысил суточную норму вылова щуки.