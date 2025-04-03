Дмитриев подтвердил, что проводит переговоры с администрацией США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что проводит переговоры с представителями администрации США в Вашингтоне.

"2–3 апреля по поручению президента Российской Федерации В.В. Путина провожу встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа. Диалог между Россией и США — важнейший для всего мира — был полностью разрушен при администрации Байдена", - сообщил чиновник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "сегодня на пути к восстановлению конструктивного взаимодействия во многих странах мира стоят многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряжённости". По мнению Дмитриева, эти "силы сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу".

"Противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество — как в международных делах, так и в экономике. Да, восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперёд. Реальное понимание российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере", - добавил чиновник.

Он пообещал, что по итогам встреч кратко прокомментирует ситуацию.