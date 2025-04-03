Тюменские власти расторгли договор с перевозчиком, обслуживающим восемь межмуниципальных маршрутов

В Тюменской области власти расторгли контракт с перевозчиком, не выполнившим его условия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Установлено, что движение межмуниципальных маршрутов осуществлялось с перебоями или вообще не осуществлялось. С 1 апреля 2025 года приостановлено движение маршрутов: Тюмень - Голышманово, Аризонское - Тюмень, Тюмень - Абатское, Тюмень - Нижнеманай, Тюмень - Заводоуковск, Лебедевка - Тюмень, Юргинское - Тюмень с отправлением в 10.20.

Предполагается, что движение по этим маршрутам будет возобновлено 16 апреля.

Со 2 апреля межобластной маршрут Тюмень – Тавда также приостанавливает движение.